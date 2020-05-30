إنقاذ 3 مواطنين مصابين في قمة جبل برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- الإمارات اليوم

تمكن فريق البحث والانقاذ التابع لشرطة رأس الخيمة، برئاسة رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، من إنقاذ ثلاثة مواطنين تعرضوا لإجهاد شديد خلال رحلة جبلية في قمة جبل منطقة سليّة البقل.

وأوضح اليمّاحي أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، يفيد بوجود ثلاثة مواطنين في قمة جبلية بمنطقه (سليّة البقل) على ارتفاع 4000 قدم، يعانون إعياءً وانهاكاً شديداً. وعلى الفور تم تحريك طائرة قسم جناح الجو إلى موقع البلاغ، وعلى متنها فريق البحث والانقاذ، حيث تم العثور على المصابين خلال 15 دقيقة فقط من ورود البلاغ، وتم تقديم العون والمساعدة لهم، إضافة إلى الاسعافات الأولية، ونقلهم الي المستشفي لاستكمال العلاج اللازم.

وناشد اليمّاحي أفراد الجمهور بتجنب ارتياد المناطق الجبلية خلال فترة أشهر الصيف وارتفاع درجات حرارة الشمس، حفاظاً على سلامة أرواحهم من التعرض إلى الإعياء والانهاك الشديد بسبب الحرارة المرتفعة، موجهاً الجميع بضرورة دعم الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصاً على تعزيز الأمن والأمان.

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