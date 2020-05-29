تطبيقات مجهولة تستولي على البيانات المصرفية للأفراد

المصدر: أحمد عابد■أبوظبي

حذّرت شرطة أبوظبي الأفراد من استخدام تطبيقات مجهولة على هواتفهم المتحركة، لافتة إلى أن بعض التطبيقات من شأنها تمكين محترفي الاحتيال الهاتفي، من الوصول إلى المعلومات الشخصية، وسرقة البيانات المصرفية، مؤكدة ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

ودعت شرطة أبوظبي واتحاد مصارف الإمارات، الجمهور خلال فيديو توعوي حول الاحتيال المالي، إلى عدم الرد على المكالمات الغريبة، وعدم تحميل تطبيقات غير معروفة، وعدم السماح لها بالوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة أو الصور أو الملفات الأخرى، وعدم الاحتفاظ بأي تفاصيل شخصية، مثل تاريخ الميلاد أو أرقامك السرية في الهاتف.

وبثت شرطة أبوظبي مقطع فيديو توضح فيه كيف يتم اختراق البيانات المصرفية للأفراد عبر هواتفهم، حيث بينت أن أهم الأسباب هي تخزين البيانات المصرفية على الهواتف، وكلمات السر، والرد على أرقام غريبة، وتنزيل تطبيقات مجهولة المصدر، الأمر الذي ساعد المجرمين على اختراق هواتفهم والاستيلاء على بياناتهم المصرفية.

وحثت أفراد المجتمع إلى تجنب الإفصاح بتاتاً عن بياناتهم البنكية السرية، حتى للجهات التي يمتلكون فيها أرصدة مصرفية أو التي تتولى إصدار البطاقات الائتمانية، والتي يمنع تقدمها بمثل هذه المتطلبات غير القانونية، وتحديث بياناتهم الشخصية مع المصارف التي يتعاملون معها، حتى لا يقعوا ضحايا عمليات احتيال مالي. وحذرت من تجدد أساليب الاحتيال والمخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم بعد الحصول على المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية وإعادة استخدام تلك البيانات من جديد، ما يتيح عمليات سحب الأرصدة المالية. ودعت إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الجهات المعنية، وتحذيراتها المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وسرعة الإبلاغ عنها في حال وقوع الضرر، للتمكن من تعقّب تلك الجرائم والتصدي لها، لاسيما أن بعض تلك المواقع المضللة يتم إنشاؤها لفترات قصيرة للغاية، حيث تختفي بمجرد سلب أموال الضحايا. وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي تمكنت العام الماضي من ضبط 13 عصابة من محترفي الاحتيال الهاتفي، استدرجوا ضحاياهم عبر إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية، أو انتحال صفة موظفين مصرفيين والاحتيال على ضحاياهم.

متاجر إلكترونية وهمية

دعت شرطة أبوظبي الآباء إلى ضرورة الحذر عند الاشتراك أو شراء الألعاب الالكترونية عبر الإنترنت، وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود، حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.

وحثت المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقين، وقد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب، ما يشكل ضغطاً على الآباء، إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.

وأكدت ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات احتيال، من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

شرطة أبوظبي حذرت الأفراد عبر فيديو توعوي من تجدّد أساليب الاحتيال والمخادعة.

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