إصابة درّاج صدم مركبة من الخلف

المصدر: محمد فودة - دبي

اصطدمت دراجة نارية بمركبة أعمال طرق من الخلف، أثناء قيامها بعملها، في الساعة الواحدة من صباح أمس، على شارع الأصايل على جسر غراند مول تجاه تقاطع مركز الخيل التجاري، ما أسفر عن تعرض سائق الدراجة النارية لإصابات بليغة.

وقال مصدر أمني في شرطة دبي، إن الدراجة تجاوزت الأقماع التي نشرت على الطريق، لتأمين وجود مركبة عمال الطرق، من دون مراعاة اللافتات التحذيرية التي وضعت على مسافة مناسبة وبصورة واضحة قبل المركبة المخصصة لتأمين موقع العمل، لافتاً إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة، وتم نقله بوساطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد المصدر بأن شخصين آخرين أصيبا في حادث تصادم بين مركبتين على شارع دبي - العين، في منطقة اختصاص مخفر الفقع، وانتقلت دوريات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين أن مركبة من طراز إنفينتي صدمت مركبة أخرى من الخلف، فأصيب شخصان الأول (آسيوي) تعرض لإصابات بليغة، فيما تعرض الآخر (عربي) إلى إصابات متوسطة، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وباشر خبراء تخطيط حوادث السير معاينة الموقع، لتحديد ملابسات الحادث والطرف المتسبب.

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