الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بشركة مقاولات وكراج

المصدر: محمد فودة-دبي

سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق في مبنى مكون من طابق واحد شب صباح اليوم بحسب مصدر بالإدارة أفاد بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 8:50 صباحاً عن حريق في أم الرمول فانطلقت فرقة الاطفاء من مركز الدفاع المدني في الراشدية ، وعند وصول الفرقة بعد سبع دقائق ، تبين ان الحادث في مبنى يضم شركة مقاولات وكراج للسيارات ،وبدعم من مراكز القصيص والكرامة وبور سعيد ، تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق في الساعة 10:36 دون وقوع اصابات .

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