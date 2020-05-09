الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بشركة مقاولات وكراج

المصدر:
  • محمد فودة-دبي
التاريخ:

سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق في مبنى مكون من طابق واحد شب صباح اليوم بحسب مصدر بالإدارة أفاد بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 8:50  صباحاً عن  حريق في أم الرمول فانطلقت فرقة الاطفاء من مركز الدفاع المدني في الراشدية ، وعند وصول الفرقة بعد سبع دقائق ، تبين ان الحادث في مبنى يضم شركة مقاولات وكراج للسيارات ،وبدعم من مراكز القصيص والكرامة وبور سعيد ، تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق في الساعة 10:36  دون وقوع اصابات .

طباعة
أعلى