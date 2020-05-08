شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني

المصدر: أحمد عابد ■أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع في عمليات احتيال أثناء التسوق الإلكتروني، مؤكدة أهمية تحري الدقة والحذر والتأكد من مصادر الشراء عبر الإنترنت.

ودعا الرائد الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، من مديرية التحريات والمباحث الجنائية، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني.

وواصلت شرطة أبوظبي رسائلها التوعوية ضد الاحتيال المالي ضمن مشاركتها في حملة أطلقها اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وشرطة دبي.

وتمكنت شرطة أبوظبي خلال 2019 حتى فبراير الماضي من ضبط 13 عصابة من محترفي الاحتيال الهاتفي، استدرجوا ضحاياهم للاحتيال عبر إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية، أو باعتبارهم موظفين مصرفيين.

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