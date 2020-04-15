ضبط عامل يضع إصبعه في فمه أثناء إعداد الخبز بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أمس، مخبزاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وقيام أحد العاملين في المخبز بوضع إصبعه في فمه خلال عملية وضع الخبز في الأكياس، إذ ظهر هذا الأمر خلال مقطع فيديو أرسله شخص للجهات المعنية في الإمارة.

وأكدت الدائرة حرصها واهتمامها بمواصلة الجهود للحفاظ على الصحة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة.

وأوضحت أنه تم إغلاق المنشأة، واتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة بحق العامل، كما أكدت متابعتها المستمرة، على مدار الساعة، لكل الملاحظات الواردة، وستستمر الحملة التفتيشية بجهود الفرق التفتيشية في إحكام الرقابة على المنشآت غير الملتزمة، ومخالفتها في حال عدم التزامها بالاشتراطات والإجراءات المتبعة.

وأفادت بلدية الشارقة بأنها اتخذت كل الإجراءات الصحية والإدارية بحق المخبز، والتواصل الفوري مع دائرة التنمية الاقتصادية لاتخاذ إجراءاتها اللازمة.

وأكدت أن صحة المستهلك وسلامته على رأس أولوياتها، وأنها تنظم زيارات تفتيشية مكثفة بشكل يومي، للتأكد من التزام المنشآت الغذائية ومنافذ بيع الأغذية بالمعايير الصحية والاشتراطات اللازمة، كما تحرص على متابعة جميع الملاحظات التي ترد لها من خلال مركز الاتصال على الرقم 993، أو من قنوات التواصل الأخرى، واتخاذ اللازم حيالها والتعامل معها بصورة فورية.