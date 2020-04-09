«خط ساخن موحَّد» للإبلاغ عن الإساءة إلى الأطفال

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي إطلاق «الخط الساخن الموحّد لحماية الطفل»، الذي يوفر - على مدار الساعة - قناة مُيسَّرة للإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال والعنف ضد الأطفال، ويكفل المتابعة الفورية للحالات المُبلَّغ عنها.

ضمن إجراءات واضحة تُعلي مصلحة الطفل، وتضمن سرية بيانات المُبلِّغ، التزاماً بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تطوير الخطط والتدابير الكفيلة بتوفير أعلى مستويات الحماية والأمان للطفل، والإسهام في تنمية قدراته ومهاراته.

وقال مدير عام الهيئة، أحمد جلفار، إن الإعلان عن إطلاق الخط الموحّد يأتي في مرحلة تتطلب تبسيط الإجراءات وتوحيد القنوات، لضمان توفير الحماية للأطفال، في ظل الظروف الراهنة، وبما يتيح سهولة أكبر في إجراءات الإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال، مضيفاً أن توحيد «الخط الساخن» يضمن سرية بيانات المُبلِّغ، وسرعة التعامل مع حالات الإساءة والإهمال، ويشجع على الكشف عنها، إضافة إلى أن رصد هذه الحالات يتيح وضع تدابير وقائية وبرامج لتعزيز حماية الأطفال، وضمان تنشئتهم في محيط يحافظ عليهم ويدعم تطوّرهم.

وذكرت الهيئة أن التعامل مع حالات الإساءة يتم بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومحكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة الجزائية، والنيابة العامة، ونيابة الأحداث، بحسب طبيعة الحالة ونوع الإساءة.

ولفتت إلى أنها بدأت، مطلع العام الجاري، رصد البلاغات الواردة، لتتم متابعتها بشكل دوري، إلى حين استقرار وضع الحالة في الأسرة، وضمان حماية الطفل بالشكل الأمثل، في بيئة تضمن نموه وتطوّره بشكل سليم.