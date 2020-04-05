عربي يحتال على أخر بـ240 ألف درهم ويرفع دعوة ضده

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة عربية لسبه أخر من نفس الجنسية بعبارات مسيئة لسمعته، بسبب خلافات مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 21 مارس الماضي عندما قدم الشاكي بلاغاً إلى أحد مراكز الشرطة يفيد بأن المتهم قام بسبه بعبارات مسيئة تمس شرفه، منها «أنت حيوان» و«أبن زنا»، وغيرها من المسبات غير اللائقة أمام العامة، وعليه تم الاتصال مع المتهم وإبلاغه بضرورة مراجعة مركز الشرطة، وبعد التحقيق تبين بأن الشاكي سب المتهم أيضاً وتبادلا السب أمام العامة، بسبب مبالغ مالية وخلافات شخصية حصلت بينهما.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم فأنكر التلفظ بتلك العبارات، لافتاً إلى أنه قال فقط «يا نصاب» عبر رسالة نصية، كونه لم يستطع رؤيته. وتابع أن سبب الخلافات بينهما تعود لأموال مترتبة على الشاكي، لافتاً إلى أنه أقرضه 240 ألف درهم، واحتال عليه، ولم يستطع إرجاع المبلغ، وخلال مطالبته له رفض إعطائه المال، ما دفعه لإرسال رسالة له وصفه بها بالنصاب.

بدورها قررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 13 أبريل الجاري للاستعلام عن الشاكي إن كان داخل الدولة أو خارجها وإبلاغه بموعد الجلسة القادمة.