مصادرة 770 كمامة مغشوشة وإغلاق مطعمين في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

صادر قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين أكثر من 770 كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر، لا تحتوي على اسم بلد المنشأ، إضافة إلى عدم استيفائها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، وذلك إثر حملات تفتيشية نفذها مراقبو القسم في أسواق الإمارة، وشملت الحملات التفتيشية إغلاق مطعمين، لعدم الالتزام بشروط التوصيل للمنازل خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، إضافة الى إنذار 35 صيدلية في الإمارة بسبب رفع الأسعار.

وأنشأت الدائرة خطاً مباشراً مع موظفي التفتيش لتلقي أية شكاوى من المستهلكين، من خلال الرقم 0567304566، ودعت الجمهور إلى الابتعاد عن شراء الكمّامات التي لا تحمل معلومات التصنيع، والتي ظهرت من قبل بعض المستغلين أخيراً، وذلك للحفاظ على سلامة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري، كما وجهت جميع المطاعم بالالتزام في فترة برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وعدم تقديم الخدمة إلا من خلال التوصيل إلى المنازل.