الحبس والإبعاد لشخصين خطفا آسيوياً وسرقاه

المصدر: محمد الرفاعي ■الشارقة

قضت محكمة جنايات الشارقة على شخصين من الجنسية الآسيوية بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة بعد إنهاء مدة عقوبتهما، إضافة إلى جلد الأول عن تهمة شرب الخمر، وحبس الثاني شهراً عن شرب الخمر، وذلك بعد ثبوت إدانتهما بخطف وسرقة آخر من جنسيتهما بعد الاعتداء عليه بالضرب وأخذه لإحدى المناطق ليلاً.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ يفيد بخطف شخص من الجنسية الآسيوية، واصطحابه إلى مكان بإحدى المناطق بالشارقة ليلاً، وضربه وسرقة أمواله، ثم إطلاق سراحه، وعليه تحركت الفرق الأمنية لموقع الحادثة، وبالتحري وجمع الأدلة تم الوصول للمتهمين وضبطهما، وبالتحقيق معهما اعترفا في محضر التحقيقات بالاعتداء على المجني عليه، وعليه تم إحالتهما للقضاء لمحاكمتهما.

وكانت المحكمة قد واجهت المدانين في الجلسات السابقة بالتهم المنسوبة إليهما فأنكراها.