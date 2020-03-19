النائب العام: مخالفة «الحجر المنزلي» تقع تحت طائلة القانون

المصدر: أبوظبي - وام

صرح النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بأن مخالفة التعليمات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» باعتباره أحد الأمراض السارية، تعد جريمة طبقاً لقوانين الدولة.



وفي هذا الإطار فإنه يتعين على كل قادم إلى الدولة الالتزام بمدة الحجر المنزلي في محل إقامته 14 يوماً، وتنفيذ التعليمات التي تصدر لاحقاً من السلطات المختصة، وتعد مخالفة الشخص إجراءات الحجر المنزلي، ومغادرة محل إقامته ومخالطته للغير خروجاً على أحكام القانون والنظام العام، وتعريضا لصحة المجتمع وسلامته للخطر، وإن النيابة العامة ستطبق القانون بكل حزم على كل من يخالف هذه التعليمات.



وأهاب النائب العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من السلطات المعنية في الدولة، حرصاً على سلامتهم، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

