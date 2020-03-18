محاكمة إفريقي متهم بالسرقة والاعتداء

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية شاب إفريقي متهم بالسرقة والاعتداء، إذ قام بمباغتة أحد الأشخاص واعتدى عليه بعصا خشبية، وسرق ما بحوزته من مبالغ مالية وهاتف متحرك.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة الشارقة، يفيد بتعرض شخص للاعتداء من قبل مجهول ومعه آخرون، وعليه تم تتبع حركة المتهم استناد إلى الأوصاف التي أدلى بها المجني عليه، ومن كانوا برفقته، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبالتحقيقات معه اعترف بضرب الشاكي وسرقته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وهي السرقة بالإكراه، والاعتداء مستخدما عصا بقصد إخافة المجني عليه، إذ قام ليلاً باستيقاف المجني عليه والاعتداء عليه وسرقة ما معه من مال وهاتف متحرك، فأنكر التهم وقال إنه كان في المنزل يوم الواقعة ولم يخرج منه، وفوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه، فيما واجهته المحكمة باستدلال المجني عليه من خلال مجموعة صور عرضت عليه، فأنكرها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 30 مارس الجاري، لمواجهة المتهم بالمجني عليه والاستماع إلى أقواله.