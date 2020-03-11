حبوب فشار تقتل طفلة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين _رأس الخيمة

توفيت طفلة رضيعة مواطنة تبلغ من العمر 14 شهراً، مساء أمس، في مدينة شعم شمال رأس الخيمة إثر ابتلاعها كميات كبيرة من الفشار مرة واحدة، ما أدى إلى تعرضها للاختناق وعدم قدرتها على التنفس.

وقال مصدر طبي في مستشفى شعم لـ"الإمارات اليوم" إن الطفلة وصلت إلى المستشفى في حالة وفاة لانقطاع التنفس عنها بسبب تناولها كميات من حبوب الفشار عالقة في مجرى التنفس.

وأوضح أنه فور وصول الطفلة حاول الفريق الطبي إجراء عملية إنعاش وإخراج الفشار من حلقها إلا أنها كانت متوفاة، ولفت إلى أن تأخر وصول الطفلة، المستشفى تسبب في تدهور حالتها الصحية وتعرضها للوفاة، ولو تم احضارها فور تعرضها للاختناق لتعامل معها الفريق الطبي بكل حرفية وأنقذ حياتها.

وأوضح أنه يجب على الأهالي الانتباه ومراقبة أطفالهم وعدم تركهم يأكلون بمفردهم أي حبوب لتفادي تعلقها في الحلق وإصابتهم بالاختناق.