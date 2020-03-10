محاكمة امرأتين بالتسوّل والتهديد ومقاومة التحريات

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

باشرت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، محاكمة امرأتين بتهمة التسوّل ومقاومة وسب رجال التحريات، وتهديد رجل أمن بالقتل بعبارة «راح أخنقك».

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهمة الأولى من أصحاب السوابق في التسوّل وقاومت رجال التحريات أثناء ضبطها ورفضت صعود مركبة الشرطة، والمتهمة الثانية هدّدت رجل أمن أثناء التحقيق معها بالقتل خنقاً، واعتدت عليه بالسب، وقالت له «لو كنت في بلدي لمسحت فيك الأرض»، و«راح أخنقك».

واعترفت المتهمة الأولى أمام هيئة المحكمة بأنه تم ضبطها سابقاً أثناء التسوّل، مضيفة أنها كانت تجلس مع المتهمة الثانية خلف أحد المطاعم بعد تناولهما وجبة طعام، وفوجئت ببعض النساء يمسكنهما من الخلف ويطلبن منهما الصعود إلى المركبة.

وأوضحت: «لم أكن أعرف أنهن من التحريات، وطلبن منا الصعود إلى مركبة والذهاب معهن إلى مركز الشرطة دون توضيح السبب».

وأفادت المتهمة الثانية بأنها سبت شخصاً وهددته بخنقه، دون أن تعرف أنه رجل تحريات، حيث كانت تعتقد أنه الشخص الذي بلغ عنها الشرطة واتهمها بالتسوّل.

وأضافت أنها فور علمها بأنه رجل تحريات اعتذرت منه، مشيرة إلى أنها لم تمارس التسوّل وإنما كانت تجلس في الشارع بشكلٍ عادي، وحدّدت المحكمة الجلسة المقبلة للنطق بالحكم.