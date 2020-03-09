"راح أخنقك" تقود عربية للمحكمة بتهمة الشروع في القتل

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

باشرت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، اليوم، في محاكمة فتاتان متهمتان بالتسول ومقاومة وسب رجال التحريات وتهديد رجل أمن بالقتل.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة، أن المتهمة الأولى من أصحاب السوابق في التوسل وقد قاومت رجال التحريات أثناء ضبطها ورفضت الصعود إلى مركبة الشرطة، وأن المتهمة الثانية هددت رجل أمن أثناء التحقيق معها بالقتل خنقا، واعتدت عليه بالسب، وقالت له، لو "كنت في بلدي لمسحت فيك الأرض"، و"راح أخنقك".

واعترفت المتهمة الأولى أمام هيئة المحكمة أنه تم ضبطها سابقا من قبل رجال التحريات أثناء ممارستها للتسول في أحد الطرقات العامة، ولفتت إلى أنها كانت تجلس مع المتهمة الثانية خلف أحد المطاعم بعد تناولهما وجبة طعام حيث تفاجئت بقيام بعض النساء يمسكن بهن من جهة الخلف ويطلبن منهن الصعود إلى المركبة.

وأوضحت لم أكن أعرف أنهم من التحريات وطلبوا منا الصعود للمركبة والذهاب معهم إلى مركز الشرطة دون توضيح السبب، وأفادت المتهمة الثانية أنها قامت بسب شخص وهددته بخنقه دون أن تعرف أنه رجل تحريات حيث كانت تعتقد أنه الشخص الذي بلغ عنها للشرطة واتهمها بالتسول.

وأضافت أنها فور علمها بأنه رجل تحريات اعتذرت منه، مشيرة إلى أنها لم تمارس التسول وإنما كانت تجلس في الشارع بشكل عادي، حيث أن زوجها يصرف عليها ولا حاجة لها للتسول، وحددت المحكمة الجلسة لمقبلة للنطق بالحكم في القضية.