"جنح أبوظبي" تصدر أحكاماً بحق متهمين بسب وسيم يوسف

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أصدرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها اليوم، أحكاما قضائية في 4 قضايا لمتهمين بسب وقذف مقدم البرامج، وسيم يوسف، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة في قضيتين منهم بسقوط الحق في الشكوى وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني، وفي القضية الثالثة واجه المتهم تهمتي سب وقضت المحكمة ببراءته من التهمة الأولى وسقوط الحق في الشكوى وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني في التهمة الثانية.

وأصدرت محكمة الجنح أبوظبي، حكما غيابيا في القضية الرابعة قضى بتغريم المتهم 20 ألف درهم وأداء 30 ألف درهم لوسيم يوسف على سبيل التعويض، والحرمان من موقع تويتر لمدة 3 أشهر.

جدير بالذكر أن عدد القضايا المرفوعة من قبل وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلغ 19 قضية، وتم صدور" في وقتاً سابق" أحكاماً غيابية في ثلاث قضايا منها ضد متهمين غادروا الدولة.

وكان يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن "صحيح البخاري"، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.

وتابع قائلا: "صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا "أقسم بالله لن أتنازل عن حقي، والقضاء بيننا"، على حد تعبيره.

"جنايات أبوظبي" تبدأ النظر باتهامات موجهة إلى وسيم يوسف

