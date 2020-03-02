شرطة دبي تجمع نزيلاً محكوماً بالمؤبد في جريمة قتل مع ابنه

المصدر: محمد فودة ■دبي

كشف مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، العميد علي الشمالي، عن مفاجأة أعدتها المؤسسات لنزيل مشارك في مجموعة قصصية، كتبها نزلاء السجن المركزي بدبي، في تجربة فريدة من نوعها، محكوم عليه بالمؤبد في جريمة قتل امرأة، وهي إحضار ابنه الذي لم يره منذ 11 عاماً لزيارته، لافتاً إلى أن الموقف كان مؤثراً جداً.

وأضاف الشمالي أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية عندما علمت أن للنزيل ابناً وحيداً يعيش في إحدى الدول الأوروبية بادرت بالتواصل معه، وأعربت عن استعدادها لإحضاره للقاء والده، ورؤيته بعد انقطاع لسنوات.

وقال مدير إدارة التعليم والتدريب بالمؤسسات العقابية والإصلاحية الرائد محمد العبيدلي، لـ«الإمارات اليوم» إنه تربطه علاقة وثيقة بهذا النزيل، كونه يتمتع بشخصيةٍ قوية، وله أنشطة عدة داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، مشيراً إلى أن ابنه لم يزره طوال تلك المدة بسبب القضية التي سجن بسببها الأب، لدرجة أنه تزوج قبل أشهر عدة، ولم يدع والده، أو يخبره، لكن تمكنت إدارة المؤسسات من التواصل مع الابن، وإقناعه بزيارة والده، ما كان له تأثير بالغ على حالة النزيل النفسية.

وأضاف أن الأب لم يكن يعرف شيئاً عن الزيارة، وفوجئ أثناء ممارسة نشاطه الاعتيادي داخل المؤسسات العقابية بأن لديه زيارة، وحين خرج وشاهد ابنه تملكته مشاعر قوية، وكانت لحظة مؤثرة للغاية، وهو الموقف الذي مس مشاعر الجميع.

وأوضح أن هذا النزيل حكى قصته مع ابنه في المجموعة القصصية التي كتبها نزلاء ونزيلات بالسجن المركزي في دبي، ونشرت برعاية وتدريب مؤسسة الإمارات للآداب.

وأشار العبيدلي إلى أنه قضى أكثر من 17 عاماً داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، لذا يقضي ساعات مع النزلاء أكثر من تلك التي يقضيها مع أسرته وأصدقائه، وتربطه بمعظمهم علاقات جيدة، لافتاً إلى أن بداية الجانب الثقافي داخل السجن كانت بحرص بعض النزلاء على إحضار كتب معهم للقراءة، وتركها لغيرهم بعد الإفراج عنهم، ومن هنا فكرنا في إنشاء مكتبة، وتطوّر المشروع، حتى صار لدينا مكتبة كبرى، فضلاً عن الاشتراك بمكتبة دبي العامة، لإتاحة فرصة الاستعارة، إضافة إلى قسم للأفلام الوثائقية والكتب الإلكترونية.

- النزيل شارك في مجموعة قصصية كتبها نزلاء السجن المركزي بدبي