براءة آسيوي من تهمة الاعتداء على شخصين

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

برأت محكمة جنايات الشارقة آسيوياً من تهمة الاعتداء على شخصين، وإحداث إصابات بهما، بعد دخوله مسكنهما، وسرقتهما، برفقة آخرين، على خلفية خلافات شخصية، وذلك بعد ثبوت عدم سرقة المتهم للشاكيين، وتنازلهما عن الشكوى ضد المتهم.

وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال الشاكي الأول في جلستها الأخيرة، حيث أكد عدم معرفته بالمتهم، مشيراً إلى أن المتهم كان برفقة آخرين، جاؤوا إلى مقر سكنه، وحصلت مشادات كلامية بينهم، وبعدها نشب شجار بين الطرفين، لافتاً إلى أن عدد الذين اشتركوا في المشاجرة أكثر من 10 أشخاص.

وتابع أنه تقدم بشكوى بحق المتهم، ظناً منه بأنه سرق محفظته، لافتاً إلى أنه وجد محفظته بموقع المشاجرة في اليوم الثاني من الواقعة، وقدم إفادته بذلك في مركز الشرطة.

فيما أكد الشاكي الثاني، خلال سماع أقواله بالجلسات السابقة، أن المتهم حضر برفقة أشخاص آخرين إلى موقع سكنه، واعتدوا عليه، وسرق محفظة صديقه، وكان سبب المشاجرة على خلافات بسبب وجودهم في مقر سكنه، لافتاً إلى أنه لا يطالب المتهم بأي شيء.

وكانت المحكمة واجهت المتهم بأقوال المجني عليهما، والتهمة المنسوبة إليه، فاعترف بالاعتداء، وأنكر السرقة، مشيراً إلى أنه لا يعرف كيف حصلت المشاجرة، وطلب من المحكمة الرأفة والرحمة خلال محاكمته.