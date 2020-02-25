محاكمة 6 بحارة بتهمة جلب 46 كيلوغرام مخدرات داخل لنش

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ستة بحارة آسيويين بتهمة جلب نحو 46 كيلوغراماً من المواد المخدرة عن طريق إخفائها في لنش.

وأفاد شاهد من شرطة دبي، بأن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم الأول وهو نوخذة اللنش يتعاطى المخدرات ويحوز كميات كبرى من المخدرات داخل لنش. وبعد البحث والتحري تبين صحة تلك المعلومات وتم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة اللنش الكائن في منطقة الراس، وتم القبض على خمسة بحارة كانوا موجودين فيه. وأضاف الشاهد أنه بتفتيش البحارة ذاتياً لم يعثر على شيء، وعند تفتيش اللنش عثر على 11 لفافة مخفاة في مخابئ سرية تحتوى على الحشيش، بالإضافة إلى لفافات أخرى مخبأة بها مخدر الكريستال، وكذلك مخدر إمفيتامينات.

وبسؤالهم أنكروا معرفتهم بوجود مواد مخدرة في اللنش، كما قبض لاحقاً على المتهم السادس في القضية.