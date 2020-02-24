عامل يصيب زميله بـ «سنّ جرافة»

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة الجنح في الفجيرة اتهام آسيوي بالتسبب في إصابة زميل له من جنسية دولة إفريقية إصابة بليغة، بعد اختراق بطنه بسن حادة من أسنان الجرافة التي يعملان عليها. وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد كان العاملان موجودين في موقع إنشائي، وأجرى أحدهما (المتهم) صيانة للجرافة، إلا أنه ارتكب خطأ تسبب في إصابة المجني عليه في بطنه.

وشرح المتهم أمام هيئة المحكمة أن عمله يقتضي منه قيادة الجرافة، وأن المجني عليه كان يقوم بتمهيد مسارها، إلا أنها توقفت عن العمل فجأة، ما استدعى تبديل بطاريتها.

وأضاف: «بينما كنت أقوم بتغيير البطارية اشتغلت الجرافة بشكلٍ مفاجئ، من دون قصد مني، ما أدى إلى إصابة المجني عليه في بطنه».

واستمعت هيئة المحكمة لشاهدين من العمال، أكدا أن المتهم كان مشغولاً بتبديل بطارية الجرافة، وأن خطأ ما حدث تسبب في إصابة المجني عليه.

من جانبه، أصر المجني عليه على أن المتهم تعمد فعلته، واتهمه بإهمال شروط الأمن والسلامة، ما أدى إلى دخول إحدى أسنان الجرافة الحادة في بطنه، ما سبّب له إصابة بليغة.

وحجزت هيئة المحكمة القضية للحكم الأسبوع المقبل.