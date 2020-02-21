محاكمة عامل اعتدى على شخصين في مسكنهما

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية اتهم فيها عامل آسيوي بالاعتداء على شخصين، وإحداث إصابات بهما، بعد أن دخل مسكنهما، برفقة آخرين، وانهال عليهما ضرباً، بسبب خلافات شخصية.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاكي الأول، الذي أكد عدم معرفته بالمتهم، مشيراً إلى أنه دخل مسكنهما، برفقة آخرين، وحصلت مشادات كلامية بينهم، وبعدها نشب شجار بين الطرفين، لافتاً إلى أن عدد الذين اشتركوا بالمشاجرة أكثر من 10 أشخاص.

وأضاف أنه تقدم بشكوى بحق المتهم، ظناً منه أنه سرق محفظته، إلا أنه وجدها في موقع المشاجرة في اليوم التالي، وقدم إفادته بمركز الشرطة.

وأكد المجني عليه الثاني حدوث الاعتداء عليهما في مسكنهما، لافتاً إلى أنه لا يطالب المتهم بأي شيء.

وواجهت المحكمة المتهم بأقوال المجني عليهما، والتهمة المنسوبة إليه، فاعترف بالاعتداء، مشيراً إلى أنه لا يعرف كيف حصلت المشاجرة. وطالب بالرأفة والرحمة خلال محاكمته. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها، بتاريخ 24 فبراير الجاري.

- أحد المجني عليهما ظن أن المتهم سرق محفظته،

إلا أنه وجدها بموقع المشاجرة

في اليوم التالي.