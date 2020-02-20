«المحكمة» تمنح متهمة فرصة الحصول على وظيفة جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت محكمة جنح أبوظبي، أمس، الموافقة على طلب تكفيل تقدمت به متهمة آسيوية، لمنحها فرصة لاستلام وظيفتها الجديدة وسداد المبلغ المالي المتهمة بالاستيلاء عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام فتاة آسيوية بالاستيلاء على مبلغ 15 ألف درهم، سُلمت إليها من قبل الشاكي، لجلب خادمة من جنسيتها وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة باستقدامها.

وخلال الجلسة اعترفت المتهمة بتسلمها المبلغ من الشاكي، بغرض استقدام خادمة من بلدها الأم، مشيرة إلى أنها بدأت عقب ذلك في إجراءات جلب الخادمة، وأرسلت نحو 7000 درهم إلى أحد الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال ببلدها، إلا أنها اكتشفت بعد ذلك عدم التزامه وتهربه من إتمام الاتفاق، أو إعادة المبلغ المحول إليه.

وأكدت أن بحوزتها بقية المبلغ، وترجو من هيئة المحكمة تكفيلها، ومنحها مهلة زمنية تمكنها من استلام وظيفة جديدة تم قبولها فيها على أن تقوم فور تسلمها راتبها الشهري بسداد المبلغ المسلم إليها كاملاً، فيما قررت هيئة المحكمة تكفيل المتهمة بجواز سفرها، ومنحها مهلة للسداد حتى تاريخ 12 مارس المقبل.

• «جنح أبوظبي» منحت الفتاة مهلة للسداد حتى 12 مارس المقبل.