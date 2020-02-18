محاكمة شاب استخدم «كلباً» في ترهيب آخر

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، محاكمة شاب متهم باستخدام حيوان شرس (كلب) في ترهيب آخر ومهاجمته، وحددت يوم 24 من فبراير الجاري موعداً للنطق بالحكم، وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع تغريمه 10 آلاف درهم.

وخلال الجلسة نفى المتهم أمام هيئة محكمة الاستئناف ارتكابه تهمة استخدام حيوان شرس في مهاجمة الشاكي، مشيراً إلى أنه بالفعل يمتلك كلباً من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، إلا أنه لم يستخدمه في إيذاء أحد، والتمس من هيئة المحكمة الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة، بتخفيف العقوبة الصادرة بحقه.

وعقب قاضي المحكمة بأن ملف القضية يتضمن إفادة لشاهد الإثبات، الذي كان متواجداً خلال ارتكاب الجريمة، وأن أقوال الشاهد أكدت على إقدام المتهم على تهديد الشاكي وتخويفه، بأن وجه «كلبه» لمهاجمة الشاكي، الأمر الذي تسبب في إدخال الخوف والرهبة في نفس الشاكي.

• محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف درهم.