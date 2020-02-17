موظف يطلب 100 ألف درهم رشوة مقابل إبرام عقد لشركة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص مسن من الجنسية الآسيوية، بتهمة طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إبرام عقد لشركة، إذ قام باستغلال وظيفته التي يعمل بها بجهة حكومية بالإمارة، وطلب من صاحب شركة مبلغ 100 ألف درهم لإرساء عقد عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورد بلاغ يفيد بوجود موظف يعمل بإحدى الهيئات الحكومية بالشارقة طلب مبلغاً قدره 100 ألف درهم من صاحب شركة خاصة لإبرام وإرساء العقد عليه، وعليه تم عمل كمين للمتهم وضبطه وإحالته للقضاء بعد التحقيق معه لمحاكمته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وباعترافاته الواردة بتحقيقات النيابة العامة، فأنكر التهمة، وقال إنه لم يطلب المبلغ من صاحب الشركة، وإنما هو من عرض عليه مبلغاً قدره 100 ألف درهم، ورفض أخذه منه، لافتاً إلى أنه يعمل بمهنته منذ سنين، ولم يصدف له أن طلب الأموال من أحد.

وتابع أن الشخص الذي عرض عليه المبلغ كان يضعه بمغلف ورقي، وجعله يشاهد الأموال ولكنه ولم يأخذه منه، مشيراً إلى أنه كان يريد إبلاغ الشرطة، ولكن لم تتسن له الفرصة، لأن الشرطة قبضت عليه في اليوم نفسه الذي حصلت فيه الواقعة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ الأول من مارس لاستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.