خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في عجمان

المصدر: عجمان ■الإمارات اليوم

وقعت مشاجرة بين شخصين آسيويين بسبب خلافات مالية، فقام أحدهما بطعن الآخر ثلاث طعنات فأرداه قتيلاً، وفر هارباً بصحبة صديقين، ونجحت شرطة عجمان في كشف غموض الجريمة والقبض على الجاني وصديقيه خلال 18 ساعة من وقوع الجريمة، واعترف المتهم في التحقيقات بالجريمة كاملة.

وتفصيلاً أفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بأنه في نحو الساعة العاشرة والنصف من مساء الأحد الماضي، ورد اتصال هاتفي بوقوع جريمة قتل في منطقة الليوارة 1 بالقرب من مصلى العيد، وبالانتقال إلى مكان وقوع الجريمة تبين وجود جثة شخص يحمل ملامح آسيوية تعرض لطعنات عدة في جسمه.

وأضاف أنه تم التحفظ على مكان وقوع الجريمة، واستدعاء قسم مسرح الجريمة وإبلاغ النيابة العامة، وجمع المعلومات وإجراء التحقيق مع بعض الأشخاص المتواجدين في موقع الجريمة، وتبين أن المجني عليه كان برفقة ثلاثة أشخاص آخرين داخل أحد المطاعم، وفجأة قام أحدهم بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض وتمكن من اسقاطه وطعنه طعنات عدة وهرب من موقع الجريمة وأقلته سيارة أجرة، وهرب مع الشخصين الآخرين اللذين كانا معه.

فتم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات، وتم تحديد مركبة الأجرة التي أقلت القاتل وتحديد مكان توجهه إلى مطار الشارقة ثم توجهه إلى إمارة دبي، وتمكنت الشرطة من التوصل إلى بيانات المتهم وجنسيته، كما تم العثور على الأداة المستخدمة في جريمة القتل وهي عبارة عن سلاح أبيض وضعه المتهم في سيارة الأجرة التي أقلته بعد ارتكاب الجريمة، وتم تحريز أداة الجريمة كما تم تحديد الشخصين الآخرين اللذين كانا برفقة القاتل وضبطهما.

وأضاف أنه في اليوم التالي وبالتنسيق مع شرطة دبي تم إلقاء القبض على الجاني في منطقة بر دبي، بعد 18 ساعة من وقوع الجريمة، وبالتحقيق معه اعترف بقتل المجني عليه بسبب وجود خلافات مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيف المتهم وتحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات القضية.

- الشرطة كشفت غموض الحادث وضبطت المتهم خلال 18 ساعة.