فتاة تتهم شاباً بإرسال مواد إباحية إليها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية شاب عربي متهم بإرسال مواد إباحية إلى فتاة عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وكانت المحكمة أدانته وحكمت عليه بغرامة 10 آلاف درهم.

وتفصيلاً، نظرت محكمة أول درجة القضية ثم برأت الشاب من التهمة المنسوبة إليه، فيما استأنفت النيابة العامة على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وتغريم المتهم 10 آلاف درهم.

ولم يرتض الشاب الحكم ونقضه أمام محكمة النقض التي نظرت الدعوى وقبلت النقض، وقضت بإعادة القضية للنظر مجدداً أمام محكمة الاستئناف.

وخلال جلسة الاستئناف أنكر المتهم إرسال المقاطع المخلة إلى المجني عليها، مشيراً إلى أنه في ذلك الوقت كان خارج الدولة، فيما دفع محاميه بأن القضية وإن فرض صحتها فليست من اختصاص محاكم أبوظبي، لوجود المتهم وقت وقوع الجريمة خارج الدولة.

ودفع المحامي بعدم جواز نظر الدعوى للفصل فيها سابقاً، حيث قامت المجني عليها برفع دعوى قضائية أخرى في بلد المتهم، وحصلت على حكم بحبسه سنة، وخلال الاستئناف حصل المتهم على البراءة، وقدم مذكرة شارحه تتضمن صوراً من الأحكام الصادرة مسبقاً، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 18 فبراير الجاري.