اتهام شاب بسرقة ملابس من مركز تجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حجزت محكمة استئناف أبوظبي، قضية شاب عربي متهم بسرقة جاكت وبنطلون وأحذية من محل ملابس في مركز تجاري، للحكم في جلسة 18 من فبراير الجاري.

وتفصيلاً، بدأت الواقعة بورود بلاغ من مراكز تجارية، إلى الجهات الأمنية يفيد بضبط أحد الأشخاص يحاول سرقة محل ملابس شهير، موضحاً أن المتهم حاول سرقة وتهريب جاكت وملابس داخلية، وثلاثة جوارب وثلاثة أحذية وقميص، بعد إزالته الرقائق الخاصة بأجهزة الإنذار، وضعها بداخل (أكياس) مشتريات كان جلبها معه مسبقاً.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى القضاء، وأمام هيئة المحكمة أنكر المتهم كل التهم المسندة إليه، مشيراً إلى أنه كان يعتزم شراء الملابس التي وجدت بحوزته، وأنه عبر باب الخروج بطريق الخطأ أثناء توجهه لدفع قيمة المشتريات لدى صندوق الدفع.

والتمس المتهم من هيئة المحكمة الحكم ببراءته من الاتهام المنسوب إليه، واحتياطياً تخفيف عقوبة الإدانة الصادرة بحقه من محكمة أول درجة، والتي عاقبته بالسجن ستة أشهر والإبعاد عن الدولة.