«جمارك دبي» تحبط 22 محاولة تهريب أدوات سحر وشعوذة في 2019

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أحبطت جمارك دبي 22 محاولة تهريب أدوات وطلاسم، تستخدم في أعمال السحر والشعوذة خلال العام الماضي، وتنوّعت المضبوطات ما بين طلاسم للسحر وعظام وجلود وصور حيوانات، وقصاصات ورقية وخواتم وعلب تمائم وإبر وسكاكين ومواد سائلة، وتوزعت الضبطيات بواقع 18 ضبطية لإدارة عمليات المسافرين بوزن 12.9 كيلوغراماً وأربع ضبطيات لإدارة المراكز الجمركية البرية، بعدد 34 قطعة تنوعت بين طلاسم، وكتب سحر وشعوذة، وقطع نحاسية (السحر الأسود)، ومواد شعوذة أخرى.

ولفتت إلى أنه يحظر دخول المواد المستخدمة في عمليات السحر والدجل والشعوذة إلى الدولة، استناداً إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي حددت قوائم السلع الممنوعة المتفق عليها بين دول المجلس ومن بينها السلع المنافية للعقيدة الإسلامية والآداب العامة التي منها بالطبع المواد المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة.

واعتبرت جمارك دبي، أن محاولات إدخال هذه المواد الممنوعة إلى الدولة بشتى الطرق تُعد في حكم التهريب الجمركي وفقاً لقانون الجمارك الموحد وتتم مصادرتها وإحالتها إلى الجهات المعنية للإتلاف، إذ تعتبر ممارسة أعمال السحر والشعوذة من الجرائم الماسة بالدين الإسلامي التي يعاقب عليها القانون، والتي يختلف تكييفها حسب الأثر المترتب على الفعل المادي للسحر.

• 18 ضبطية لإدارة عمليات المسافرين.