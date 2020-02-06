خادمة تعترف بسرقة مجوهرات مخدومتها

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، محاكمة خادمة آسيوية متهمة بسرقة كفيلتها، وخلال الجلسة اعترفت المتهمة بسرقة المشغولات الذهبية، وأنكرت سرقة العملات الأجنبية، وحجزت القضية للحكم في جلسة 12 من فبراير الجاري.

وفي الجلسة ذاتها، نظرت المحكمة قضية شابين أوروبيين متهمين بتزوير تصريحين لدخول إحدى الجهات الحكومية. وأفادت أوراق القضية بأن النيابة العامة أسندت للمتهمين تزوير التصريحين، وقاما بتقديمهما إلى رجال الأمن العاملين في الجهة الحكومية، الذين شكّوا في صحتهما، وتم توجيه الاتهام لهما. وخلال الجلسة أنكرا المتهمين الاتهام المنسوب إليهما، وحددت المحكمة جلسة 12 من فبراير الجاري موعدا للنطق بالحكم.