محاكمة خليجي متهم بسبّ مدير تنفيذي عبر «واتس أب»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة أبوظبي الابتدائية قضية اتهام خليجي بالسب والتشهير بمدير تنفيذي لإحدى الشركات العقارية، وذلك عبر تسجيل صوتي تم إرساله لآخرين عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب»، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة سب المجني عليه، وإسناد واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء، من قبل الآخرين، بأن أرسل مقطعاً صوتياً على «واتس أب»، اتهم فيه المجني عليه بأنه العقل المدبر لأحد الهاربين، بعد أن استولى على أموال البنوك، وعلى أصول إحدى الشركات العقارية وتهريبها للخارج، وكان ذلك باستعمال وسيلة تقنية معلومات.

وتقدم دفاع المجني عليه، المحامي حسن الملا، بلائحة ادعاء مدني بمبلغ 51 ألف درهم، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك تأسيساً على ثبوت الواقعة المنسوبة إليه، مطالباً في لائحة الادعاء بالحق المدني التي قدمها لهيئة المحكمة، بمعاقبة المتهم بأشد العقوبات المقررة بقانون العقوبات المقررة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بناء على أقوال المجني عليه بالعريضة المقدمة للنيابة العامة.

واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة بالتهم المنسوبة إليه، كما أفاد خبير الجرائم الإلكترونية في دائرة القضاء، في محضر تحقيقات النيابة، بارتكاب المتهم للواقعة، بعد فحصه للهواتف الجوالة المملوكة للمتهم، وتأكيده بأنه سجل وأرسل المقطع الصوتي من هاتفه إلى أشخاص آخرين، بتواريخ مختلفة، على موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وأنه لم يثبت وجود اختراق للهواتف من أشخاص غرباء.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لحين حضور المتهم والمدعي بالحق المدني.