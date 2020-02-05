خليجي ينكر محاولة الانتحار ويطلب الرأفة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية متهم فيها خليجي بتهمتين متمثلتين في إتلاف محتويات مستشفى حكومي بمنطقة دبا الفجيرة ومحاولة الانتحار، وأنكر المتهم محاولة الانتحار وطلب الرأفة في تهمة إتلاف محتويات المستشفى.

وسألت هيئة المحكمة المتهم عن سبب محاولة للانتحار، وأنكر التهمة قائلاً: «لم أكن أنوي قتل نفسي، إنما كنت محجوزاً في غرفة بالمستشفى لتلقي العلاج، فيما أنكر التهمة الثانية وهي إتلاف محتويات بمستشفى حكومي في منطقة دبا الفجيرة، متمثلة في كسر باب من خلال ركله وتحطيم زجاج نافذة، بالإضافة إلى إتلاف السرير الذي كان يتلقى العلاج عليه».

وأكد المتهم أنه لم يكن باستطاعته أن يقوم بكل هذه الأمور ويداه مقيدتان بالسرير، كما أن رجل الشرطة المسؤول عن مراقبته هو من دفعه إلى النافذة، ما تسبب في تحطمها وإتلافها رغماً عنه دون قصداً منه.

وطالب المتهم بالبراءة من تهمة محاولة الانتحار، كما طالب هيئة المحكمة بالرأفة والرحمة في قضية إتلاف محتويات غرفة في أحد مستشفيات الإمارة.