«أنت حقود» تقود شاباً عربياً إلى المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي- الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة قضية شاب عربي متهم بسب آخر من جنسيته، إذ أرسل إليه مجموعة من الرسائل النصية تضمنت عبارات غير لائقة، منها «أنت حقود».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 22 من ديسمبر الماضي عندما دارت بين الشاكي والمتهم محادثات عدة عبر برنامج «واتس أب»، وخلال المحادثة سب المتهم المجني عليه بعبارات عدة من ضمنها «أنت عيل وحقود»، ما دفعه إلى تقديم بلاغ بحق المتهم، وعليه تم ضبط المتهم وإحالته إلى القضاء لمحاكمته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها، وقال إن مشادات كلامية نشبت بينه وبين الشاكي، جعلته يتعصب ويسبه، ولم يقصد الإساءة إليه، مشيراً إلى أنه تصالح مع المجني عليه.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 10 فبراير الجاري، وإعطاء المتهم مهلة لتقديم تنازل الشاكي بشكل قانوني وفق الإجراءات المتبعة.