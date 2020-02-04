آسيوي يتهم صديقه بعضّه وتهديده بسلاح أبيض

المصدر: محمد الرفاعي- الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية شخص آسيوي، متهم بالاعتداء على آخر من جنسيته نفسها، بسبب خلاف مالي، وتهديده بسلاح أبيض، وعضه في رقبته، وضربه على كتفه، ما أحدث به إصابات أدخل على أثرها المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الـ18 من ديسمبر الماضي، عندما كان المتهم برفقة صديقه الشاكي في أحد المحال التجارية، وحصلت بينهما مشادات كلامية على خلاف مالي، ما جعل المتهم يعتدي على المجني عليه بعضه في كتفه بالقرب من رقبته، وضربه على جسده، ورفع سكين كانت بحوزته عليه، وهدده بطعنه في حال عدم إعطائه المال الذي اتفقا عليه، فقدم المجني عليه بلاغاً إلى الشرطة، بعد ذهابه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، فتم ضبط المتهم، وأحالته النيابة العامة إلى القضاء لمحاكمته. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكر الاعتداء والتهديد، وقال إنه لا يذكر شيئاً من الواقعة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 من فبراير الجاري لاستدعاء المجني عليه والشهود، لسماع أقوالهم، ومواجهتهم بأقوال المتهم.