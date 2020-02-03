خليجي يبتز خطيبته السابقة بصورهما الشخصية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف خليجي، متهم بابتزاز خطيبته السابقة، وتهديدها بفضحها بصورهما معاً إذا لم تترك خطيبها الجديد، وإجبارها على دفع 20 ألف درهم حتى لا ينشر صورها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت مخطوبة للمتهم قبل نحو أربع سنوات، ثم انفصلت عنه بعد فترة، وخُطبت من شخص آخر، فطلب منها فسخ خطبتها الأخيرة والعودة إليه، لكنها رفضت، ثم وردت إليها رسائل تهديد على هاتفها من أرقام مسجلة خارج الدولة، فلجأت إلى المتهم نفسه، لأن لديه إلماماً بالنواحي الفنية التقنية، إلى أن علمت أنه هو الذي يهددها ويسبها بعبارات خادشة للحياء، وأجبرها على دفع مبلغ 20 ألف درهم نظير عدم نشر الصور الخاصة بها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية التهديد المصحوب بطلب، وابتزاز شخص، وحمله على تسليم نقود، وجنحة السب.

- «المجني عليها لجأت إلى المتهم لأن لديه إلماماً بالنواحي الفنية التقنية».