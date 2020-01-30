خليجي يصيب زوجته بعاهة مستديمة لشكه في تجسّسها عليه

المصدر: محمد فودة-دبي

حالة هستيرية أصابت رجلاً خليجياً أثناء وجوده مع زوجته وابنيه بأحد الفنادق في دبي، وانهال عليها ضرباً بعنف، حتى أصابها بعاهة مستديمة، كما أتلف منقولات تخص الفندق تزيد قيمتها على 10 آلاف درهم، وذلك لشكه في تصرفات زوجته واعتقاده أنها تتجسس عليه، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية الاعتداء على سلامة الغير المفضي إلى عاهة مستديمة، وجنحة إتلاف مال مملوك للغير.

وقالت المجني عليها موظفة خليجية 23 عاماً، إنها كانت برفقة زوجها في الفندق وابنيهان وفجأة أصابته حالة هستيرية وبدأ يشك في جميع تصرفاتها ويظن أنها تتجسس عليه، ثم اندفع في الاعتداء عليها بلكمها على رأسها وخنقها بكلتا يديه، وعندما حاولت الفرار من الغرفة لحق بها وأغلق الباب على رجلها اليمنى مرات عدة فسقطت على الأرض ثم وجه إليها لكمة في أنفها، وتجمع عدد من النزلاء ورجال الأمن أمام الغرفة وحضرت الشرطة ونقلتها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأقر المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة باعتدائه العنيف على زوجته، فيما كشف تقرير الطب الشرعي إن المرأة احتاجت لعلاج يزيد على 20 يوماً وخلف الاعتداء إصابتها بعاهة مستديمة متمثلة في حركات القدم، فضلاً عن انحراف في الحاجز الأنفي مصحوب بضيق في الخياشيم وقدرت نسبة العجز بـ 15%.