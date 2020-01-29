جمارك دبي تحبط تهريب 73 كيلوغراماً من مخدر الكريستال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب مواد مخدرة إلى الدولة، بعدما تمكن ضباط التفتيش الجمركي في مركز جمارك جبل علي، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات الجمركية، من ضبط أكثر من 73 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة، قادمة من إحدى الدول المجاورة، حيث لعب نظام محرك المخاطر الذكي الذي طورته الدائرة داخلياً دوراً بارزاً في رصد واستهداف الشحنة الخطرة قبل وصولها، وتنبيه ضباط التفتيش الجمركي لمخاطرها لكي يتصدوا لها، وتفتيشها، لمنع دخول المواد المخدرة إلى الدولة.

ويعكس إحباط محاولة تهريب المخدرات دور جمارك دبي في التصدي للمواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة، التي تضر المجتمع وتضرب الاقتصاد، والتنسيق المتكامل على أعلى المستويات بين الإدارات المختلفة، حيث كانت الشحنة معترضة من قِبل محرك المخاطر الذكي لإدارة الاستخبارات الجمركية، وتم التعامل معها باحترافية من موظفي إدارة مراكز جبل علي الجمركية، والاستعانة بأجهزة الفحص المتطورة، ووحدة الكلاب الجمركية بإدارة الدعم الفني.

وبناءً على ملف المخاطر الذي أعدته إدارة الاستخبارات الجمركية للشحنة بواسطة محرك المخاطر، تم الاشتباه في وجود مواد ممنوعة بالحاوية، وتم تمريرها على جهاز مسح الحاويات الذكي لدى وصولها، حيث عزز المسح بالأشعة الاشتباه في الشحنة، فتم نقل الحاوية إلى منصة التفتيش، وتفريغها، ولاحظ ضابط التفتيش الجمركي علامات الارتباك على صاحب العلاقة، ومن خلال قراءة لغة الجسد التي تمرس عليها ضباط جمارك دبي، استشعروا وجود خطبٍ ما، وأن البضاعة قد تحوي مواد ممنوعة، فاستدعى المفتش الوحدات الخاصة، ووحدة الكلاب الجمركية، لتفتيش البضاعة، ليتبين وجود مادة الكريستال المخدرة مخبأة في 10 قطع من «محول الحركة»، واتخذت الإجراءات المتبعة لتحويلها إلى الجهات القانونية المختصة.

وقال مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية، يوسف الهاشمي: «نتعامل باحترافية مع ملفات المخاطر التي يتم إعدادها بواسطة محرك المخاطر، ونتلقاها من إدارة الاستخبارات الجمركية، وقد قمنا بتطوير قدرات المفتشين الجمركيين من خلال التدريب الشامل للارتقاء بمستوى أدائهم في إنجاز عمليات المعاينة والتفتيش، حيث نلاحق كل المعطيات ومؤشرات المخاطر خلال عمليات التفتيش، وصولاً إلى اكتشاف المواد المهربة، وإحباط دخولها إلى الدولة، وقد زودنا المفتشين بأحدث الأجهزة الذكية التي تمكنهم من اكتشاف ما يخفيه المهربون من مواد ممنوعة، مهما اتبعوا من طرق وأساليب في إخفاء هذه المواد».

وأضاف: «نطور قدراتنا في مجال المعاينة والتفتيش، لحماية المجتمع من مخاطر وأضرار المواد الممنوعة والمقيدة، حيث يمكن لجهاز المسح الذكي بالأشعة مسح 150 حاوية في الساعة دون تدخل بشري، ومع وجود ستة أجهزة للمسح بالأشعة في جبل علي، يمكن مسح 900 حاوية في الساعة، ما دعم قدرتنا على تحديد الحاويات ذات المخاطر، واستهدافها بالتفتيش، وضبطها، ومنع دخولها الدولة».

وقال مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، شعيب محمد السويدي: «نجحنا في تحويل المنافذ الجمركية في دبي إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات التهريب للإضرار بسلامة وصحة أفراد المجتمع، ويأتي ذلك من خلال دعم التجارة المشروعة من حيث الالتزام والتسهيل، وذلك من خلال النظام المحكم لرصد المخاطر مسبقاً، الذي طوّرته جمارك دبي بإطلاقها وتحديثها الدائم لمحرك المخاطر الذكي، ومتابعة الشحنات القادمة بشكل يومي، وتحديد الأخطار الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واستهدافها من خلال نظام محرك المخاطر الذكي».

تقييم وعلاج المخاطر

يعتبر نظام محرك المخاطر الذكي نظاماً مرناً مختصاً بشكلٍ مباشر بتقييم وعلاج مختلف المخاطر المتمثلة في الأخطار الأمنية، والاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، وداعماً بشكلٍ رئيس للحفاظ على مكانة إمارة دبي كمركز أول في قطاع الشحن وإعادة التصدير، وذلك من خلال تطبيق رسالة جمارك دبي، حيث قلص النظام وقت التخليص الجمركي على الشحنات إلى أقل من 10 ثوانٍ، محافظاً على دور جمارك دبي كخط دفاع أول ضد المخاطر الآنية والمحتملة.

وحدة الكلاب الجمركية

نفّذت وحدة الكلاب الجمركية عدداً من الضبطيات في مختلف المنافذ الجمركية، البرية والبحرية والجوية، في دبي، وتلعب دوراً حيوياً في مساندة العمل الجمركي، وتقدم خدماتٍ سريعة وعاجلة، وتم تأسيس الوحدة عام 2007 كجزءٍ من منظومة التطوير في الأنظمة والإجراءات والوحدات الإدارية التي أدخلتها الدائرة للارتقاء بمهامها في حماية المجتمع من دخول المواد الممنوعة والخطرة، وكانت الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في الدولة.

مفتشو الجمارك عثروا على المخدرات مخبأة داخل 10 قطع من «محول الحركة».