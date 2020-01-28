تنازل امرأة عن القصاص من قاتل زوجها

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

حجزت محكمة جنايات الشارقة قضية (م، ف)، آسيوي متهم بقتل صديقه طعناً بالسكين بعد شرب الخمر، للحكم في جلسة الثالث من مارس المقبل، إذ قام المتهم بقتل زميله وأبلغ الشرطة وبعدها هرب وتم ضبطه لاحقاً.

وجاء حجز القضية للحكم بعد أن استكملت المحكمة سماع أقوال الشهود، ومعرفة طلبات أولياء الدم الذين تنازلوا عن القصاص، إذ طلبت زوجة المجني عليه وكيلة الورثة الديه الشرعية.

وقدم محامي الدفاع المنتدب مذكرة دفاع في الجلسة الأخيرة للقضية قبل النطق بالحكم، طلب في نهايتها براءة المتهم من تهمة القتل العمد، وتعديل وصف الاتهام بالقتل بدافع الدفاع عن النفس، واحتياطياً استعمال الرأفة والرحمة في محاكمته.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان المتهم جالساً يشرب الخمر خارج منزله، وجاء إليه المجني عليه برفقة شخصين آخرين، وطلبوا منه مالاً، وعندما رفض إعطاءهم المال أخذ المجني عليه محفظة المتهم وهاتفه النقال، ما دفعه إلى الشجار معه، وطعنه بسكين ما أدى إلى وفاته، وأبلغ الشرطة بالواقعة وهرب، وتم ضبطه بعد يومين من الحادث.

واعترف المتهم أمام المحكمة بالجريمة، مشيراً إلى أن المجني عليه هو من بدأ بالاعتداء، ما دفعه إلى طعنه بالسكين.