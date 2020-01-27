في أول قضية من نوعها .. تأييد حكم ضد أوربية لتهريب سجائر إلكترونية بزيت الحشيش في دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات والإبعاد بحق مسافرة أوربية أدينت بجلب 307 سجائر إلكترونية، تحوي سائلاً لزجاً، أصفر اللون، عبارة عن خلاصة مخدر الحشيش، وحاولت إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي، في أول قضية من نوعها سجلت العام الماضي

وضبط مفتشو الجمارك مع المرأة عبوة، عبارة عن علبة بلاستيكية تحتوي على 228 فلتر سيجارة إلكترونية، لخلاصة القنب الهندي، و78 مغلفاً بلاستيكياً يحتوي على 79 فلتراً للسجائر الإلكترونية، ويزن إجمالي الفلاتر المضبوطة نحو أربعة كيلوغرامات.

كما ضبط مفتشو الجمارك بحوزتها علبة بلاستيكية تحوي 1.4 كيلوغرام من الكوكايين، ووجهت إليها النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية جلب وحيازة مواد مخدرة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن مفتشي الجمارك اشتبهوا بها وتم القبض عليها بعد العثور على المخدرات في حقائبها، وبعد أسبوعين من ضبطها أكد تقرير صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن المواد المضبوطة بحوزتها مخدرات بعد إخضاعها للفحص، فيما أنكر التهم الموجهة إليها خلال جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وقضت محكمة الجنايات في دبي بتاريخ 16 يوليو بإدانة المرأة وحكمت عليها بالسجن 10 سنوات، لكن استأنف وكيل الدفاع عنها المحامي سعيد مطر ضد الحكم مشيراً إلى أن موكلته لم تخفي السجائر الإلكترونية التي كانت بحوزتها ما يدل على انتفاء القصد الجنائي، إذ لم تعرف أن زيت الحشيش محرم في الدولة، لكن أيدت محكمة الاستئناف الحكم ومن المقرر إبعادها بعد انقضاء فترة العقوبة.