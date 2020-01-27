الإعدام لمتهم بقتل خليجي في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي- عجمان

حكمت محكمة الجنايات في عجمان بإعدام شخص عربي، قصاصاً، وذلك بعد ثبوت إدانته بقتل خليجي عمداً بالسلاح الأبيض، وذلك في مشاجرة أدين فيها سبعة أشخاص.

وأمرت المحكمة بسجن المتهمين الثاني والثالث، من جنسية دولة عربية، سبع سنوات، وحبس المتهمين الرابع والخامس والسادس مدة سنتين، للمشاركة في المشاجرة، وحمل السلاح الأبيض، وإخفاء أدوات الجريمة، وحبس المتهم السابع شهراً واحداً عن تهمة عدم الالتزام بعلامات المرور، وقيادته مركبة غير مرخصة وغير مسجلة، وإبعاد جميع المتهمين بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير 2018، عندما ورد بلاغ إلى شرطة عجمان، يفيد بوقوع مشاجرة بالسلاح الأبيض على شارع الشيخ محمد بن زايد بعجمان، وعلى أثره تحركت دوريات الشرطة والمباحث الجنائية ومسرح الجريمة إلى مكان الحادث، ليتبين وجود جثة المجني عليه، الذي توفي نتيجة الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض.وكانت شرطة عجمان ألقت القبض على المتهمين خلال 12 ساعة من تلقي البلاغ.