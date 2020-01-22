مواطن يزور قبر والدته ويلحق بها في حادث مروري

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي المواطن، فيصل عبدالله الحيسوم، أمس، إثر تعرض مركبته لحادث تدهور على طريق شارع الإمارات شمال إمارة رأس الخيمة، إثر خروجه من مقبرة الرمس، بعد زيارة قبر والدته التي توفيت في شهر أكتوبر الماضي.

وأفاد مصدر في شرطة رأس الخيمة، لـ «الإمارات اليوم»، بأن الجهات المختصة تولت تخطيط الحادث، وأحالت الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة لمعرفة سبب الحادث.

وقال صديق الحيسوم، المواطن جاسم الوري، إن صديقه كان يعمل في «أدنوك»، ومنذ وفاة والدته اعتاد زيارة قبرها كل يوم جمعة، وبعد زيارة والدته، الجمعة الماضية، خرج عن طريق شارع الإمارات وتعرضت مركبته للتدهور.

وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابته بجروح بليغة في الرأس وكسور في مختلفة في جسمه، وتم نقله إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج، ودخل العناية المركزة ، وبعد مرور أربعة أيام توفي متأثراً بجراحة.