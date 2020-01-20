بالصور .. إغلاق مطعم يقدّم وجبات "عالية الخطورة" في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يوم الخميس الماضي، أحد فروع «مطعم ومخبز ساوث إيست» بمدينة أبوظبي الذي يحمل الرخصة التجارية رقم CN- 2763660 نظراً لمخالفته القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورته على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبينة أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشأة خلال العام الماضي 2019.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثلت في عدم التزام مسؤول المنشأة بالاشتراطات من خلال عرض أطعمة جاهزة للتقديم وعالية الخطورة في حافظات غير مناسبة، ووجود أغراض شخصية في مخزن المواد الغذائية وغير الغذائية، موضحة أنه تم تحرير 4 مخالفات بحق المنشأة في أكتوبر وديسمبر من العام الماضي ويناير الجاري.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.