إنقاذ 204 أشخاص كانوا محصورين في وادي البيح في 9 طلعات جوية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال مدير إدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة، العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب، إن قسم جناح الجو أنقذ خلال الثلاثة الأيام الماضية، أثناء سقوط الأمطار وجريان الأودية، 204 أشخاص كانوا عالقين ومحصورين في وادي البيح والمناطق الجبلية والأودية برأس الخيمة، حيث تم نقلهم في تسع طلعات جوية باستخدام ثلاث طائرات مروحية إلى بر الأمان، خلال فترة زمنية استغرقت سبع ساعات ونصف الساعة.

وأوضح أن القسم تمكن من نقل وانتشال المحصورين في الأودية والمناطق الجبلية، وتأمين سلامتهم، كما قام جناح الجو مساء أول من أمس بعملية إنقاذ نوعية احترافية، شملت إنقاذ شاب مواطن في العقد الثاني من عمره، علقت مركبته في وادي البيح، حيث تم على الفور إرسال طيران الشرطة، بقيادة العقيد طيار سعيد اليماحي، الذي تمكن باحترافية عالية من انتشاله إلى بر الأمان.

وأشار القائد العام لشرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إلى أن قسم جناح الجو قدم جهوداً كبيرة لإنقاذ العالقين، وكان على جاهزية عالية في التعامل مع مختلف الحالات أثناء هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وأوضح أن جناح الشرطة تعامل مع الحالة الجوية، وقدم المساعدة للعديد من المتضررين من أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية، وقام بإنقاذ العالقين في المناطق الجبلية والوعرة ونقلهم وانتشالهم، وإيصالهم إلى مناطق أخرى آمنة، حفاظاً على حياتهم.

وأضاف أن عمليات الإنقاذ شملت نقل عائلات ومرضى ومسنين، وأطفال ونساء من مختلف الأعمار، مشيراً إلى أن شرطة رأس الخيمة كانت حريصة على حياة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وقد سخرت جميع إمكاناتها لتقديم المساعدة لكل محتاج في أي مكان وفي مختلف الظروف.