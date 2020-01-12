أمطار غزيرة على الدولة.. وفرق الطوارئ تكبح الأضرار

المصدر: محمد فودة، محمد عبدالعاطي - دبي أحمد عابد، أشرف جمال - أبوظبي مصباح أمين - رأس الخيمة وأم القيوين

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تخفّ حدة الحالة الجوية بوجه عام، اليوم، ليكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً، مع استمرار فرص سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، لافتاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واحتمال سقوط مياه متجمدة أو ثلوج على قمم الجبال.

وتتأثر الدولة منذ ثلاثة أيام بحالة عدم استقرار جوي، نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، تصاحبه كتلة هوائية باردة، يتزامن معه امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحياناً على البحر، وتراوح سرعتها من 30 إلى 45 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يبقى مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وشهدت الدولة هطول أمطار غير اعتيادية، خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى تجمعات مائية في مناطق مختلفة من مدنها، استدعت أحياناً إجراء تحويلات في الحركة المرورية.

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