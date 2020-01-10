"لبنانية" تعدّ كميناً لخادمة سارقة‎

المصدر: محمد فودة ـ دبي

استغلت عاملة نظافة (تعمل بنظام الدوام الجزئي) عملها لدى إحدى الأسر وسرقت 500 درهماً من صاحبة المنزل وملابس وحقيبة نسائية، لكن تعاملت ربة البيت بطريقة ذكية مع الخادمة وأعدت لها كميناً أسهم في ضبطها متلبسة بجرمها.

وقالت صاحبة المنزل "لبنانية" إن الخادمة كانت تحضر إلى مقر سكنها للتنظيف بناء على اتفاق مسبق مع شركة التنظيف التي تعمل فيها الخادمة، ولاحظت قبل نحو ثلاثة أسابيع من الواقعة اختفاء عدد من المنقولات والمبالغ المالية، من منزلها، ولكي تتأكد من شكوكها في الخادمة وضعت علامة معينة عبارة عن حرف إكس بخط صغير على مبلغ مالي ووضعته في حقيبتها التي تركتها في غرفة المعيشة بالطابق الأرضي.

وبعد نحو ساعة ونصف الساعة أثناء انشغالها في الطبخ، أخبرتها المتهمة بأنها أنهت أعمال التنظيف وطلبت المغادرة، فسمحت لها بذلك.

وبعد ثلاث دقائق من مغادرتها دققت في الحقيبة واكتشفت اختفاء المبلغ وهو ورقة مالية من فئة 100 درهم، فاتصلت بها وطلبت منها العودة، ثم واجهتها، فأنكرت الخادمة، وهنا هددتها صاحبة المنزل بإبلاغ الشرطة وطالبتها بإفراغ حقيبتها، وعثرت على المبلغ الذي يخصها وعليه العلامة فأبلغت شرطة دبي التي أرسلت دورية إلى المنزل، وأقرت الخادمة بجريمتها واعترفت بسرقات أخرى ارتكبتها سابقاً، فتم إحالتها إلى النيابة العامة في دبي التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتها.