امرأة تعترف بتهمة السب وتطلب الرأفة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة، قضية امرأة عربية متهمة بشتم شخص في رسالة كتابية عبر برنامج «واتس أب»، واعترفت المتهمة بالسب وطلبت الرأفة.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحكمة بتهمة توجيه رسائل كتابية، تحوي عبارات سب عبر برنامج «واتس أب»، مطالبة بمعاقبتها طبقاً للمادة 20 بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بمعاقبة المتهمة بالحبس ثلاثة أشهر عن التهمة المنسوبة إليها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة والإبعاد، وألزمتها بدفع الرسوم القضائية.

وسألت الهيئة القضائية المرأة عن التهمة المنسوبة إليها، فقالت «أنا مجني عليها وليست جانية، إذ كنت أريد شراء مستحضرات تجميلية من الشاكي، بعد الاتفاق على السعر ومكان التسليم عبر برنامج (واتس أب)، إلا أنه أرسل إليها رسالة كتابية يطلب فيها تصوير نفسي بخاصية الفيديو وأنا عارية حتى يسلم لي المستحضرات».

وتابعت «لم أتمالك نفسي من الغضب حين طلب مني هذا الطلب فوجهت إليه هذه الشتائم، إلا أن الشاكي سبقني وفتح بلاغاً بحقي للانتقام مني حتى لا أفتح بلاغاً ضده».

وطالبت المتهمة بالنظر في قضيتها بعين الرأفة والرحمة وتخفيف الحكم بإلغاء قرار الإبعاد.

وقرّرت المحكمة تأجيل القضية للحكم في الجلسة المقبلة.