ضبط بقالة تبيع مواد محظورة وتخزّن المواد الغذائية بشكل مخالف بالشارقة

المصدر: الامارات اليوم – الشارقة

تمكنت فرق التفتيش في قسم التفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة من ضبط بقالة في إحدى المناطق تبيع مواد محظورة من خلال إخفائها بين المواد الغذائية المختلفة بهدف التكسب والربح بشكل أكبر بصورة غير قانونية، كما أنها تقوم بحفظ وتخزين المواد الغذائية والتموينية التي يتم بيعها، بصورة مخالفة للاشتراطات، حيث تمكنت فرق التفتيش من ضبطها من خلال الحملات المستمرة التي تنظمها لرصد جميع مشوهات المظهر العام، والقضاء على جميع الظواهر السلبية ضمن خطط واستراتيجية البلدية.

وفي هذا السياق أكد خليفة بوغانم السويدي، رئيس قسم التفتيش البلدي بإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، أن الحملات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية والقضاء عليها وضبط كل من يمارسها واتخاذ اللازم بحقه وفق اللوائح القانونية، وقد أثمرت جهود فرق التفتيش خلال تأدية مهامهم وخلال إحدى الحملات من ضبط بائع بقالة يقوم بتخزين المواد المحظورة وإخفائها بين المواد الغذائية وبيعها للزبائن بصورة سرية، كما تم ضبطه يقوم بتخزين المواد التي يبيعها داخل البقالة بصورة تفتقر لأدنى معايير السلامة، بعد أن تم تحويل أحد الأماكن المهجورة إلى مستودع تُحفظ به المواد، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه والتواصل مع قسم رقابة الأغذية بشأن المواد الغذائية.

وأشار السويدي إلى أن الحملات على مختلف المناطق في مدينة الشارقة لضبط كل الممارسات السلبية، تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية ولتحقيق أهداف القسم في الحفاظ على المظهر العام للإمارة، ومكافحة الظواهر السلبية حتى تبقى الشارقة صحية ومثالية والوجهة المفضلة للعيش، كما تستمر البلدية في تنفيذ هذه الحملات لتطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين من خلال حملات التوعية المستمرة، وهو ما يؤكد حرص البلدية على أن توفر الإمارة لسكانها وزوارها كل وسائل الراحة بمستوى عالٍ لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها.