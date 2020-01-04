اتهام آسيوي بسرقة مضخة مياه من مزرعة مواطن

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية آسيوي متهم بسرقة مضخة مياه من مزرعة مواطن وبيعها.

وتفيد أوراق القضية بسرقة المتهم مضخة مياه من مزرعة مواطن وبيعها، وتحرى رجال الأمن عن مصدرها، واتضح أنها مسروقة، بعد أن دلهم المشتري على البائع، وهو المتهم.

وواجهت هيئة المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وزعم أنه لم يقصد سرقتها. وقال «عملي يقتصر على قيادة شاحنة تعود لشركة خاصة، ولم أكن أنوي السرقة، إلا أن شخصاً آخر طلب مني نقل مضخة مياه من إحدى المزارع في الإمارة، وبالفعل اتجهت إلى المكان الذي كان عبارة عن مزرعة في إحدى المناطق الجبلية».

وأضاف المتهم أنه أحضر المضخة، ونقلها إلى شخص عبر شاحنته، دون أن يعلم أن ما يقوم به هو عملية سرقة، لافتاً إلى أن هذا الشخص هو من باع المضخة، وقبض ثمنها، دون أن يحصل هو على أموال.

وقال المجني عليه إنه اكتشف حين حضر إلى مزرعته صباحاً، اختفاء مضخة المياه، مشيراً إلى أن قيمة المضخة ليست قليلة، وهو لا يستطيع الاستغناء عنها في ري المزروعات.