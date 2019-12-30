«أنتِ ما تشوفين» تحيل خليجياً إلى المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شاب من الجنسية الخليجية، بتهمة سب امرأة بعبارات خادشة للحياء في الطريق العام، حيث وصفها بأنها «سمينة»، وكانت من ضمن العبارات «أنتِ يا بقرة ما تشوفين»، وبصق عليها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كانت الشاكية تسير في أحد الشوارع العامة بالشارقة، وتوقف السير بسبب ازدحام مروري، وفوجئت بوجود المتهم بجانبها، وكانت نوافذ مركبتها مفتوحة، فأنزل المتهم نافذته وطلب منها الابتعاد عن الطريق رغم وجود الازدحام، وبدأ سبها بعبارات خادشة للحياء، مثل «أنتِ بقرة ما تشوفين» وبصق عليها، وطعنها في شرفها، ما جعلها تذهب إلى أقرب مركز أمني وتقدم بلاغاً ضده، بعد أن سجلت رقم مركبته.

بدورها، طلبت الشرطة من المتهم الحضور وأجرت معه تحقيقاً، وأحالت ملف القضية للمحكمة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكر، وقال إنه لا يعرف المجني عليها، ولم يسبق له رؤيتها، مشيراً إلى أنه فوجئ بوجود بلاغ ضده من قبل الشاكية، مطالباً بأجل للتواصل معها ومحاولة التصالح.

وطلبت النيابة إدانة المتهم، فيما أجّلت المحكمة القضية لتاريخ 13 يناير المقبل، لاستدعاء المجني عليها ومواجهتها بالمتهم.