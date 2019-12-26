مزارع يهتك عرض ابنة مخدومه في غياب أمها

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مزارع يبلغ من العمر 31 عاماً بتهمة هتك عرض ابنة مخدومه (تسع سنوات)، بعد استدراجها إلى حديقة المنزل، والتحرش بها بطريقة سافرة لدرجة أصابت الفتاة بصدمة نفسية.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت موجودة في منزلها وطلب منها المتهم كوباً من الماء، ثم دعاها إلى مرافقته في حديقة المنزل، للاستمتاع بالطقس الجميل بعد سقوط الأمطار، ثم فوجئت به يحتضنها ويرتكب أفعالاً مخلة معها، ثم غادر المنزل.

وذكر والد الطفلة أن زوجته اتصلت به وأبلغته بضرورة الحضور فوراً، لأن المزارع تحرش بطفلته، فسأل ابنته عما حدث، وحكت له التفاصيل السابقة، لافتاً إلى أن الفتاة اتصلت بأمها التي كانت في منزل الجيران، فأبلغت الشرطة على الفور وتم القبض على المتهم.

وأقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة بتحرشه بالفتاة، مشيراً إلى أنه تحسّس جسدها.