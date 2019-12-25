حافظة نقود تقود آسيوياً إلى المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة قضية شخص آسيوي، متهم بالاعتداء على آخر، بمساعدة عدد من الأشخاص، بهدف سرقة حافظته، وما بحوزته من أموال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى الثامن من ديسمبر الجاري، عندما ورد بلاغ يفيد باعتداء المتهم برفقة سبعة أشخاص، على أحد الأشخاص بمنطقة النباعة في الشارقة، بهدف سرقة حافظة نقوده، لكن المجني عليه نجح في مقاومتهم ومنعهم من سرقته، وبعدها اتصل بالشرطة وأبلغهم بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة في الشارقة.

وأكد المجني عليه، في محضر التحقيقات، أنه التقى المتهم وكان برفقته سبعة أشخاص بمنطقة النباعة، وطلب منه إبراز حافظته لأخذها، مشيراً إلى أنه رفض إعطاءه الحافظة، ما جعله يعتدي عليه بالضرب، بمساعدة من كانوا برفقته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وتمسك بأقواله في التحقيقات التي أكد فيها اعتداء الشاكي عليه، وليس هو من ضربه كما يزعم.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري، لاستدعاء الشاكي لمواجهته بأقوال المتهم وسماع أقواله.